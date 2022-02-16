В МОК ответили американской бегунье на высказывания о Валиевой

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс ответил на высказывание американской бегуньи Ша'Карри Ричардсон, которая раскритиковала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Американка сдала положительный допинг-тест в июне прошлого года во время национального отбора на Олимпийские игры — 2020 в Токио и пропустила их. 15-летнюю россиянку, несмотря на положительный тест, к Играм в Пекине допустили. По словам бегуньи, отличие этих дел в том, что она темнокожая.

«Нельзя говорить о двойных стандартах в отношении российских и американских спортсменов, каждый случай индивидуален. Положительный допинг-тест Ричардсон был обнаружен 19 июня, а результат был получен до начала Олимпиады. Ее отстранили на месяц. Между двумя этими случаями нет ничего общего», — цитирует главу пресс-службы МОК «Чемпионат.com».

Напомним, что в допинг-пробе Валиевой, взятой в декабре 2021 года был обнаружен триметазидин. Однако CAS принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск фигуристки к личным соревнованиям на Олимпиаде.

После этого МОК заявил, что при попадании Валиевой в призеры личного турнира, награждение фигуристок будет перенесено, пока не будет завершено разбирательство в отношении россиянки.

Ранее сообщалось, что Валиева лидирует после короткой программы на Играх-2022. Она набрала 82,16 балла. На второй строчке еще одна россиянка — Анна Щербакова. Она чисто откатала свою программу и набрала 80,2 балла. Тройку пока замыкает японская спортсменка Каори Сакамото (79,84).