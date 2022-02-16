Овечкин вышел на чистое второе место по числу сезонов НХЛ с 30 голами

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нэшвилл Предаторз» (1:4).

Для Овечкина эти голы стали 30-м и 31-м в текущем розыгрыше. В карьере 36-летнего нападающего нынешний сезон стал 16-м в НХЛ, в котором он забросил 30 и более шайб. Таким образом, россиянин превзошел достижение чеха Яромира Ягра (15 сезонов) и поднялся на чистое второе место за всю историю лиги.

Лидером по этому показателю в регулярных чемпионатах является канадец Майк Гартнер (17).

Текущий сезон является для капитана столичной команды 17-м в НХЛ. Лишь однажды он не смог достичь отметки в 30 голов. Это произошло в розыгрыше регулярного чемпионата - 2020/21 (24 шайбы).

НХЛ. Регулярный чемпионат.

«Нэшвилл Предаторз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 1:4

Голы: 0:1 — Снивли (Шири, Орлов) — 4.17;

1:1 — Маккэррон (Йози, Фаббро) — 42.43;

1:2 — Дженсен (Хэтэуэй, Хагелин) — 43.27;

1:3 — Овечкин (Карлсон, Уилсон) — 44.33;

1:4 — Овечкин — 58.37.

Ранее главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал об особенностях поведения Александра Овечкина, которые помогают ему по сей день выходить на лед.