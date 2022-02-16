Винер-Усманова назвала Валиеву величайшей фигуристкой после короткой программы на ОИ

Глава Федерации художественной гимнастики России (ФХГР) Ирина Винер-Усманова прокомментировала итоги короткой программы среди фигуристок на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Валиева войдет в историю, как самая молодая, самая красивая и самая талантливая фигуристка этой планеты, величайшая. Она гениальная и уникальная спортсменка, после такого стресса смогла всем доказать, что она лучшая.

Прекрасная Аня Щербакова тоже выступила превосходно. На них было огромное давление из-за этой ситуации, но они смогли всем показать свой высокий уровень», — приводит слова Винер-Усмановой РБК.

Камила Валиева с помаркой при приземлении исполнила тройной аксель, но это не помешало ей стать лидером после короткой программы. Она набрала 82,16 балла. На второй строчке еще одна россиянка — Анна Щербакова. Она чисто откатала свою программу и набрала 80,2 балла. Тройку пока замыкает японская спортсменка Каори Сакамото (79,84).

Александра Трусова расположилась на четвертой позиции, проигрывая японской фигуристке 5,24 балла.

С произвольной программой девушки выступят 17 февраля.

Ранее спортивный врач Валентин Беляевский прокомментировал сообщение о том, что в допинг-пробе Камилы Валиевой нашли три препарата для сердца.