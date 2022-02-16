Тихонов о прокате Валиевой: мы словно увидели второй полет Гагарина

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на Играх-2022 в Пекине.

«Радость российского народа. Какой характер проявила сегодня эта девочка. Красавица! Это катание ни с чем не сравнить. Скажу так: сегодня мы словно увидели второй полет Гагарина», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

Камила Валиева с помаркой при приземлении исполнила тройной аксель, но это не помешало ей стать лидером после короткой программы. Она набрала 82,16 балла. На второй строчке еще одна россиянка — Анна Щербакова. Она чисто откатала свою программу и набрала 80,2 балла. Тройку пока замыкает японская спортсменка Каори Сакамото (79,84).

Александра Трусова расположилась на четвертой позиции, проигрывая японской фигуристке 5,24 балла.

С произвольной программой девушки выступят 17 февраля.

Ранее спортивный врач Валентин Беляевский прокомментировал сообщение о том, что в допинг-пробе Камилы Валиевой нашли три препарата для сердца.