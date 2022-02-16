Тарасова — о Валиевой: гениальная девочка

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова по фигурному катанию прокомментировала результаты короткой программы у женщин на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

«Все девочки хороши! Красавицы! Места перед произвольной программой распределились так, как надо.

Да, Камила сегодня совершила ошибку, но ничего страшного. Видела ее слезы. Собралась после стольких нервов. Она — гениальная девочка», — приводит слова специалиста «Чемпионат.com».

Камила Валиева с помаркой при приземлении исполнила тройной аксель, но это не помешало ей стать лидером после короткой программы. Она набрала 82,16 балла. На второй строчке еще одна россиянка — Анна Щербакова. Она чисто откатала свою программу и набрала 80,2 балла. Тройку пока замыкает японская спортсменка Каори Сакамото (79,84).

Александра Трусова расположилась на четвертой позиции, проигрывая японской фигуристке 5,24 балла.

С произвольной программой девушки выступят 17 февраля.

Ранее сообщалось, что родственники Камилы Валиевой дали показания в ходе расследования о положительной допинг-пробе спортсменки.