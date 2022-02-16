Ягудин — о Валиевой: не каждый взрослый может справиться с таким давлением

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился мнением о выступлении Камилы Валиевой в короткой программе на Играх-2022 в Пекине.

«Валиева выступала после того психологического давления, что на нее оказывалось в последние дни. Тем более это Олимпиада — главный турнир четырехлетия. К тому же нервничаешь, переживаешь, как отреагируют зрители, как будут судить, как будут реагировать спортсмены на трибуне. Фигуристке 15 лет, и все это тяжело воспринимается. Не каждый здоровый взрослый может так справиться с таким давлением.

Она сильный человек — вышла и справилась. Да, откатала не на пять с плюсом, но на хорошую четверку. У Камилы есть запас, который позволяет быть выше. При исполнении тройного акселя, когда ее вывалило во время полета, она постаралась выровнять прыжок — в итоге избежала падения. В остальном была хороша», — приводит слова Ягудина «Чемпионат.com».

Валиева с помаркой при приземлении исполнила тройной аксель, но это не помешало ей стать лидером после короткой программы. Фигуристка набрала 82,16 балла. На второй строчке еще одна россиянка — Анна Щербакова. Она чисто откатала свою программу, набрав 80,2 балла. Тройку пока замыкает японская спортсменка Каори Сакамото (79,84).

Напомним, что в допинг-пробе Валиевой, взятой в декабре 2021 года был обнаружен триметазидин. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск 15-летней фигуристки к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине.

После этого Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что при попадании Валиевой в призеры личного турнира, награждение фигуристок будет перенесено, пока не будет завершено разбирательство в отношении россиянки.

Ранее олимпийская чемпионка Меган Дюамель вывела свою формулу успеха Камилы Валиевой в короткой программе на Олимпиаде.