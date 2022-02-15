Великова: Валиеву довели до такого, что она не может сделать любимый прыжок

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова прокомментировала выступление Камилы Валиевой в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине.

«Вроде все хорошо откатали, но видите, до какого состояния довели Валиеву, что она не может сделать свой любимый прыжок. При прокате только слезы наворачиваются. Девочке 15 лет, и было видно, как она плакала после проката, как это обидно. Просто довели, была совершенно другая обстановка», — передает слова Великовой «Рейтинг Букмекеров».

Валиева лидирует после короткой программы на Олимпиаде в Пекине. Она с помаркой при приземлении исполнила тройной аксель, но это не помешало ей стать лучшей. Она набрала 82,16 балла. На второй строчке еще одна россиянка — Анна Щербакова. Тройку замыкает японская спортсменка Каори Сакамото (79,84).

С произвольной программой девушки выступят 17 февраля.

Напомним, что Валиева смогла выступить в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, потому что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск россиянки к турниру.

Ранее британский телеведущий Пирс Морган назвал Олимпиаду запятнанной из-за выступления Валиевой.