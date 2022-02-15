Фармаколог назвал три версии попадания запрещенного вещества в организм Валиевой

Клинический фармаколог Александр Эдигер назвал три версии того, как запрещенное вещество могло попасть в организм фигуристки Камилы Валиевой.

«Версия первая — подозреваемый съел вещество Х намеренно, ему кто-то это выписал, заставил или убедил. Версия вторая — подозреваемый съел препарат Х ненамеренно, то есть случайно. Это ситуация, когда он не знал, что это препарат Х. Версия третья — о том, что про этот препарат Х не знал никто», — передает слова Эдигера Lenta.ru.

Напомним, что в допинг-пробе Валиевой, взятой в декабре 2021 года был обнаружен триметазидин. Спортсменку планировали не допустить к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине, но 14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил аппеляции международных организаций и принял решение о допуске Валиевой к индивидуальным соревнованиям в Пекине.

Валиева лидирует после короткой программы на Играх в Пекине. Она с помаркой при приземлении исполнила тройной аксель, но это не помешало ей стать лидером после короткой программы. Фигуристка набрала 82,16 балла. На второй строчке еще одна россиянка — Анна Щербакова. Она чисто откатала свою программу, набрав 80,2 балла. Тройку пока замыкает японская спортсменка Каори Сакамото (79,84).

Ранее японская фигуристка Каори Сакамото оценила справедливость допуска Валиевой к личному турниру на Играх в Пекине.