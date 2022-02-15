Американская журналистка о выступлении Валиевой: ее не должно быть здесь

Американская журналистка Кристи Бреннан в своем Twitter прокомментировала выступление Камилы Валиевой в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине, заявив, что та допустила серьезную ошибку.

«Камила Валиева в прокате допустила серьезную ошибку при исполнении тройного акселя, неаккуратно приземлившись и широко шагнув. Выступление было в целом шатким. Она все равно вышла на первое место. Конечно, ее не должно быть в этом соревновании», — написала Бреннан.

Валиева лидирует после короткой программы на Играх в Пекине. Она с помаркой при приземлении исполнила тройной аксель, но это не помешало ей стать лидером после короткой программы. Фигуристка набрала 82,16 балла. На второй строчке еще одна россиянка — Анна Щербакова. Она чисто откатала свою программу, набрав 80,2 балла. Тройку пока замыкает японская спортсменка Каори Сакамото (79,84).

Александра Трусова расположилась на четвертой позиции, проигрывая японской фигуристке 5,24 балла.

С произвольной программой девушки выступят 17 февраля.

Напомним, что за сутки до старта короткой программы Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о допуске Валиевой к индивидуальным соревнованиям в Пекине.

Ранее сообщалось, что Валиева не пришла на пресс-конференцию после короткой программы по решению Олимпийского комитета России.