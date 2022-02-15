В ОКР объяснили, почему Валиева пропустила пресс-конференцию

В Олимпийском комитете России (ОКР) раскрыли причину, почему фигуристка Камила Валиева не пришла на пресс-конференцию после выступления в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Валиева не пришла на пресс-конференцию из-за плохого самочувствия», — передает слова представителя ОКР Sport24.

Валиева лидирует после короткой программы на Играх в Пекине. Она с помаркой при приземлении исполнила тройной аксель, но это не помешало ей стать лидером после короткой программы. Фигуристка набрала 82,16 балла. На второй строчке еще одна россиянка — Анна Щербакова. Она чисто откатала свою программу, набрав 80,2 балла. Тройку пока замыкает японская спортсменка Каори Сакамото (79,84).

Александра Трусова расположилась на четвертой позиции, проигрывая японской фигуристке 5,24 балла.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.

Напомним, что Валиева смогла выступить в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, потому что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск россиянки к турниру.

Ранее адвокат Валиевой Анна Козьменко заявила, что члены Международного олимпийского комитета (МОК) выступая с заявлениями по делу 15-летней спортсменки, искажают факты дела.