Васильев: норвежцы со шприцами бегают, которые из всех карманов торчат

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев эмоционально высказался по поводу результатов сегодняшней биатлонной эстафетной гонки у мужчин на Олимпиаде в Пекине.

«Норвежцам сегодня повезло. Но я был бы рад, если бы французы выиграли. Лучше они, чем эти астматики. Задолбали уже! Со шприцами бегают, которые из всех карманов торчат», — передает слова Васильева Sport24.

Сборная России по биатлону завоевала бронзовые медали. В составе национальной команды выступили Саид Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

Россияне лидировали на протяжении всей гонки с большим отрывом, но на последней стрельбе Латыпов ушел на два штрафных круга и пришел только третьим. Золотые медали завоевала сборная Норвегии, серебро у французских биатлонистов.

Всего в биатлоне будет разыграно 11 комплектов медалей.

Пока россияне смогли в этом виде спорта завоевать три бронзовых награды: в мужской и смешанной эстафетах, а также в гонке преследования (Эдуард Латыпов).

Женская эстафета пройдет завтра, 16 февраля. Старт в 10.45 по московскому времени.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин попросил поддержать российских биатлонистов, упустивших золотые медали в эстафетной гонке на Олимпиаде в Пекине.