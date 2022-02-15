Российские конькобежцы завоевали серебро в командной гонке преследования на ОИ-2022

Российские конькобежцы завоевали серебряные медали в командной гонке преследования на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

В финале российские спортсмены соревновались с норвежцами.

Серебряными призерами в составе сборной России стали Даниил Алдошкин, Александр Румянцев, Сергей Трофимов и Руслан Захаров.

Накануне российские конькобежцы в полуфинале были быстрее американских спортсменов. Россияне установили олимпийский рекорд.

На Олимпийских играх в столице Китая будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования завершатся 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.