Фетисов высказался о сопернике сборной России по хоккею по четвертьфиналу ОИ-2022

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о перспективах сборной России в четвертьфинале олимпийского турнира по хоккею против команды Дании. Его слова передает «Чемпионат».

«Дания — интересная команда, мы с ней играли уже. Нужна дисциплина, терпение, лидеры должны начать давать результат. Думаю, все будет нормально. Должны собраться? Уже дальше не собираться — неправильно. Пришло время собираться всем, это плей-офф», — сказал Фетисов.

Напомним, датские хоккеисты в 1/8 финала одержали победу над Латвией со счетом 3:2.

Встреча между Россией и Данией состоится 16 февраля в 09:00 по московскому времени.

Отметим, что подопечные Алексея Жамнова встречались с датчанами на групповом этапе, где одержали победу со счетом 2:0.

Напомним, сборная России заняла первое место в своей группе на олимпийском турнире, потерпев лишь одно поражение от Чехии (5:6 ОТ).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко, говоря об Олимпиаде в Пекине, заявил, что уровень Континентальной хоккейной лиги стремительно падает в последние годы.