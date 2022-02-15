В Федерации фристайла России высказались о скандале вокруг Таталиной на ОИ-2022

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов отреагировал на скандальную ситуацию вокруг российской фристайлистки Анастасии Таталиной, которая ранее заявила, что ее засудили на слоустайле на Олимпийских играх в Пекине. Слова Курашова передает пресс-служба Олимпийского комитета России.

«Мы считаем, что Настя Таталина должна была сегодня быть в медалях. Исходя из сложности и чистоты исполнения программы, которую она выполнила в третьем заезде, в особенности последнего, самого трудного прыжка. Конечно, мы огорчены. К сожалению, в мировом фристайле отсутствует практика подачи протестов. Они возможны только в ски-кроссе, но не в остальных дисциплинах», — сказал Курашов.

Напомним, первое место в слоупстайле заняла Матильда Гремо из Швейцарии, на второй строчке расположилась Эйлин Гу из Китая, замкнула тройку сильнейших эстонка Келли Силдару. Таталина стала четвертой.

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