Хоккейный тренер Быков назвал задачу сборной России на плей-офф Олимпиады

Хоккейный тренер Вячеслав Быков назвал задачу сборной России на плей-офф пекинской Олимпиады, передает «МК».

«Наш тренерский штаб, думаю, подведет итоги первого этапа. Считаю, главная задача — найти симбиоз и внутренний стержень команды. Вот это важно», — сказал Быков.

На групповом этапе Россия обыграла Швейцарию (1:0) и Данию (2:0), а также уступила в овертайме Чехии (5:6).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее бывший хоккеист Александр Кожевников поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Олимпиады, в котором сборная России встретится с победителем пары Дания — Латвия.