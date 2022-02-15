В НОК США отреагировали на решение МОК не проводить награждение командного турнира фигуристов

Директор по связям с общественностью Национального олимпийского (НОК) комитета США Кейт Хартман оценила решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить награждение командного турнира фигуристов.

«Мы ценим намерение МОК обеспечить, чтобы нужные медали были вручены нужным людям. И будьте уверены, когда это время придет, они будут потрясающе отпразднованы» — передает слова Хартман журналист Кристин Бреннан в Twitter.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск Камилы Валиевой к соревнованиям на Олимпиаде в Пекине. На этих играх 15-летняя фигуристка уже стала олимпийской чемпионкой в командном турнире. Однако МОК заявил, что не будет проводить церемонию награждения фигуристов по итогам этого вида соревнований, пока дело юной российской спортсменки не будет завершено.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а теперь спортивная журналистка Елена Войцеховская заявила, что из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) не награждать призеров командного турнира, сместится вектор симпатий у иностранцев.