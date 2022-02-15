Тренер Мишин сравнил французский дуэт Пападакис — Сизерон с Валиевой

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин оценил победу французской пары Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон в танцах на льду на Олимпиаде, передает Metaratings.

«Наши танцоры замечательные. Но Пападакис и Сизерон — другая планета. Как Камила Валиева в женском одиночном катании», — сказал Мишин.

Российская пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов стали обладателями серебряных наград в танцах на льду. Россияне получили оценку 220,51 балла. Победителями соревнований стали французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые набрали 226,98 балла. Тройку лучших замкнула американская пара Мэдисон Хаббелл / Закари Донохью (218,02).

Другие российские фигуристы, Александра Степанова / Иван Букин и Диана Дэвис / Глеб Смолкин, заняли 6-е и 14-е места соответственно.

Ранее олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала результаты выступления российских фигуристов в танцах на льду на Олимпиаде.