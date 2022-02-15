Плющенко заявил, что фигуристка Трусова физически сильнее Роналду

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился мнением об Александре Трусовой, передает «Спорт-Экспресс».

«Саша невероятно талантливая девочка. С точки зрения физики вообще сильнее всех. И Чена, и Овечкина, и Криштиану Роналду. Я работал с Сашей и видел, сколько она может выполнить четверных прыжков за тренировку», — сказал Плющенко.

Трусова примет участие в олимпийском турнире одиночниц.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее тренер Валентин Николаев поделился ожиданиями от выступления российской фигуристки Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине.