Итальянская фигуристка: допуск Валиевой приведет к потере доверия к фигурному катанию

Итальянская фигуристка Валентина Маркеи прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить Камилу Валиеву до участия в турнире одиночниц на Олимпиаде в Пекине, передает Eurosport.

«Допуск Валиевой создаст огромный прецедент в этом виде спорта и приведет к потере доверия к фигурному катанию», — сказала Маркеи.

Также Маркеи отметила, что задержка с уведомлением не является виной Валиевой, а после Олимпиады будет проведено более глубокое расследование.

Напомним, что CAS принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск Валиевой к соревнованиям на Олимпиаде в Пекине. Таким образом россиянка сможет принять участие в женском одиночном турнире на Играх-2022. Помимо нее Россию будут представлять Анна Щербакова и Александра Трусова.

Ранее бывшая фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о допинговом скандале вокруг россиянки Камилы Валиевой.