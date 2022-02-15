Фигуристка Щербакова рассказала об атмосфере на Олимпиаде

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала об атмосфере на пекинской Олимпиаде.

«Поддержка чувствуется невероятная. Мне очень много пишут. Я чувствую поддержку как от китайских болельщиков, так и очень много поддержки от наших зрителей», — сказала Щербакова в эфире Первого канала.

В 2021 году Щербакова стала чемпионкой мира. Также она является двукратной серебряной медалисткой чемпионатов Европы. На командном первенстве 2021 года Щербакова в составе сборной России заняла первое место.

Короткая программа женского турнира состоится 15 февраля.

На Олимпийских играх в столице Китая будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования завершатся 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально высказался по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) об отмене церемонии награждения призерок турнира женского одиночного катания на Олимпийских играх — 2022 в случае, если российская фигуристка Камила Валиева попадет в тройку лучших.