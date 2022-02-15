Большунов рассказал, почему он пропустил спринт на ОИ

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, почему он пропустил спринтерскую гонку на Олимпиаде в Пекине, передает «Спорт-Экспресс».

«Это лично мое решение. Я взвесил, где я могу бороться за победу, а где — за тройку. Решил, нужно бороться там, где есть сто — сто десять процентов успеха», — сказал Большунов.

На пекинских Играх Большунов удостоился серебряной награды в разделке, а также стал олимпийским чемпионом в эстафете и скиатлоне. На Олимпийских играх в Пхенчхане россиянин завоевал бронзу в личном спринте, серебро в эстафете, а также стал вторым в командном спринте и марафоне.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев посоветовал обратиться к психотерапевту шведскому журналисту Томасу Петтеррсону, который заподозрил российских лыжниц в использовании запрещенной смазки на Олимпиаде в Пекине.