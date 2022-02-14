Вяльбе раскрыла причину непростых отношений с Устюговым

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о причине конфликтов с Сергеем Устюговым.

«Думаю, причина нашей конфронтации заключается в характерах, разных взглядах на многие вещи. Признаю, я человек непростой — и он тоже. Но в то же время считаю себя справедливой. Все замечания и нарекания к Сергею были по делу. Если спортсмен не выполняет задание, где-то баламутит воду, я обязана его усмирять», — цитирует Вяльбе RT.

Свою единственную олимпийскую награду Устюгов завоевал в составе мужской сборной в эстафете на Играх в Пекине. На четвертом этапе он оторвался от своих преследователей более чем на минуту и финишировал с флагом.

Для Устюгова Олимпийские игры в Пекине стали уже вторыми в карьере. В финале спринта на Играх в Сочи россиянин упал и остался без медали на своей коронной дистанции. На Олимпиаду 2018 года его не пустили по решению Международного олимпийского комитета (МОК). В спринте свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине 29-летний лыжник выбыл на стадии полуфинала.

16 феврале на Олимпийских играх в Пекине состоится командный спринт классическим стилем у мужчин. В составе сборной России выступят Александр Большунов и Александр Терентьев.

Ранее Юрий Бородавко рассказал об ошибке, которую едва не совершил Устюгов во время эстафетной гонки.