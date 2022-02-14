Большунов рассказал, мог ли он побороться с Клебо за золото в спринте на ОИ

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, как принял решение пропустить спринт на Олимпийских играх в Пекине и порассуждал о шансах побороться с норвежцем Йоханнесом Клебо в этой гонке.

«Взвесил, где я могу бороться за победу, а где — за тройку. И решил, что все-таки нужно бороться там, где есть 100-110 процентов успеха, чем бороться там, где есть 80 процентов. Сейчас понимаю, что мог бы бороться за призовое место, но Клебо все равно был бы сильнее. Надеюсь, что я правильно сделал, что пропустил спринт – с прицелом на другие гонки», — цитирует Большунова «Чемпионат».

На Олимпиаде в Пекине Большунов стал олимпийским чемпионом в скиатлоне и мужской эстафете, а также серебряным призером в гонке с раздельным стартом. Теперь в его коллекции стало семь олимпийских наград. Таким образом он стал самым титулованным российским лыжником в истории.

16 феврале на Играх в Пекине состоится командный спринт классическим стилем у мужчин. В составе сборной России выступят Александр Большунов и Александр Терентьев.

Всего в лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов наград.

Ранее Александр Большунов прокомментировал результаты «золотой» эстафетной гонки на Олимпийских играх в Пекине.