Чемпион ОИ посоветовал шведскому журналисту воспользоваться смазкой для головы

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев посоветовал обратиться к психотерапевту шведскому журналисту Томасу Петтеррсону, который заподозрил российских лыжниц в использовании запрещенной смазки на Олимпиаде в Пекине.

«Я этому шведскому журналисту советую для начала обратиться к психотерапевту за смазкой для головы, тогда все встанет на свои места. Они говорят это от своей злобы, ненависти, бессилия — уже не знают, что с нами делать. Чем нас больше давят, тем мы больше медалей выигрываем», — передает слова Васильева «Чемпионат».

Напомним, что россиянки в эстафете стали обладателями золотых наград, а немецкие спортсменки финишировали вторыми, проиграв 18,2 секунды. Третье место заняли представительницы Швеции.

16 февраля российские лыжницы примут участие в командном спринте классическим стилем. Нашу страну будут представлять Наталья Непряева и Юлия Ступак.

Всего у сборной России на Олимпийских играх в Пекине уже 18 медалей, семь из них принесли лыжники. Александр Большунов, а также мужская и женская эстафетные команды стали обладателями золотых медалей.

Ранее сообщалось, что новоиспеченная олимпийская чемпионка Вероника Степанова предложила шведскому журналисту Петтерссону поискать запрещенный моторчик у нее в трусиках.