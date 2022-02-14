Фетисов одобрил идею депутата Госдумы назначить Валиеву знаменосцем сборной России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов считает, что любая поддержка Валиевой сейчас только приветствуется и одобряет идею назначения ее знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпийских игр.

«Как мне идея сделать ее знаменосцем на закрытии игр? Почему нет? Это тоже будет поддержка, а любая поддержка сейчас приветствуется», — передает слова Фетисова «Чемпионат».

Напомним, что член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин заявил, что фигуристка Камила Валиева должна стать знаменосцем национальной команды на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине.

Валиева на Играх в Пекине стала олимпийской чемпионкой в командном турнире. Церемония награждения была отложена из-за того, что в допинг-пробе Камилы, взятой в декабре, были обнаружены следы триметазидина в микродозе. Международный олимпийский комитет проведет награждение после завершения расследования по делу 15-летней фигуристки.

Россиянка сможет принять участие в соревновании женщин-одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Короткая программа состоится завтра, 15 февраля. Россию также будут представлять Анна Щербакова и Александра Трусова.