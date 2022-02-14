Американская фигуристка эмоционально отреагировала на решение CAS по Валиевой

Бронзовый призер Олимпийских игр, американская фигуристка Эшли Вагнер эмоционально отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить россиянку Камилу Валиеву до дальнейшего участия на ОИ-2022 в Пекине.

«Я шокирована, разочарована, пристыжена, я в ярости. Это насмешка над чистыми соревнованиями. Это подчеркивает идею, что если тебе меньше 18 лет, то чистое катание означает нечто иное. Так несправедливо по отношению к чистым спортсменам в этом турнире и на этих Играх в целом», — написала американка в Twitter.

Ранее на официальном сайте МОК сообщалось, что комитет не будет проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира из-за ситуации с 15-летней спортсменкой. Также МОК откажется от церемонии в случае попадания россиянки в тройку призеров в женском одиночном катании.

Напомним, победителем командного турнира стала сборная России, в составе которой выступала Камила Валиева. Церемония награждения была отложена из-за того, что в допинг-пробе Камилы, взятой в декабре, были обнаружены следы триметазидина в микродозе.

На Валиеву было наложено временное отстранение, она оспорила его в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), и ограничения были сняты. МОК, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию в CAS, однако она была отклонена.