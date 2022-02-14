Губерниев ответил на слова главы Олимпийского комитета США о Валиевой

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев ответил главе Олимпийского комитета США Саре Хиршланд, которая выразила разочарование решением Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить фигуристку Камилу Валиеву к дальнейшему участию в личных соревнованиях на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Отвечу словами классика: «Нравится, не нравится — терпи моя красавица». Завтра Валиева выйдет на лед, и все они лопнут и обольют всех вокруг ядом и желчью. Бедняги так надуются и лопнут, что не собрать их больше будет», — приводит слова телеведущего Sport24.

Камила Валиева в составе сборной России стала чемпионкой Игр — 2022 в командном первенстве, но церемония награждения была отложена из-за того, что в ее допинг-пробе, взятой в декабре, были обнаружены следы триметазидина в микродозе.

На Валиеву было наложено временное отстранение, она оспорила его в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), и ограничения были сняты. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию в CAS, однако она была отклонена.

Ранее спортивный юрист Валерий Федореев прокомментировал решение CAS допустить Камилу Валиеву до дальнейшего участия в Олимпийских играх — 2022.