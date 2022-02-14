В МОК ответили на вопрос о предстоящем решении CAS по ситуации с допинг-тестом Валиевой

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс высказался о возможной реакции организации на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по ситуации с положительным допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой. Слова Адамса передает «Чемпионат».

«Речь не идет о церемонии награждения. Для нас это неудовлетворительная ситуация. Хотелось бы, чтобы ситуация была рассмотрена в полном объеме и чтобы решение было принято до начала соревнований. Это маловероятно теперь, стороны не согласились с этим. Вот почему мы столкнулись с дилеммой по церемонии. Может, результаты будут объявлены в течение нескольких часов или даже дней», — сказал Адамс.

Ранее российский фигурист Глеб Смолкин ответил на вопрос о допинг-тесте Камилы Валиевой.

8 февраля Валиева была отстранена, так как проба, которая была взята во время чемпионата России в декабре 2021 года, показала наличие в организме триметазидина. На следующий день российская спортсменка оспорила это решение, протест был удовлетворен.

13 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на приостановку отстранения Валиевой.

На Олимпиаде-2022 Валиева уже стала чемпионкой в составе сборной России в командном турнире.

Турнир у женщин-одиночниц стартует на Олимпиаде в Пекине 15 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.