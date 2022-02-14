Бородавко: Устюгов чуть не совершил ошибку, у нас могло вообще не быть медали ОИ

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о выступлении своего подопечного Сергея Устюгова, который финишировал в победной для российской команды эстафете на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Слова тренера передает Metaratings.ru.

»Устюгов сегодня чуть не совершил ошибку – на эмоциях он набрал очень высокую скорость на старте. На километре с небольшим уже выигрывали к отрыву в плюс еще до 15 секунд. Это очень быстро. Если бы продолжил в этом темпе, то у нас медали бы вообще не было. Нужно было более хладнокровно подойти. У нас через каждые 300-500 метров стояли тренеры, давали четкую информацию – сколько секунд, как идти» – сказал Бородавко.

Напомним, сборную России представляли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. На первом этапе Червоткин оторвался от ближайшего преследователя, лыжника из Германии, на 23,5 секунды. На следующих этапах преимущество россиян только росло. Устюгов уходил на заключительный отрезок с отрывом 44,9 секунды. Он финишировал с флагом.

Ранее тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал поведение своих подопечных после окончания мужской эстафеты.