Клебо о сборной России: разочарован, сегодня есть команда, которая лучше нас

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился эмоциями после эстафеты на Олимпийских играх в Пекине, где его команда пришла на финиш второй. Его слова передает NRK.

Напомним, победителями эстафеты стали российские лыжники. Сборную России представляли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. На первом этапе Червоткин оторвался от ближайшего преследователя, лыжника из Германии, на 23,5 секунды. На следующих этапах преимущество россиян только росло. Устюгов уходил на заключительный отрезок с отрывом 44,9 секунды. Он финишировал с флагом.

«Разочарован. Я думаю, что это больше связано с ожиданием всех, кто смотрит телевизор и ждет, что вы выиграете это золото. Сегодня есть команда, которая лучше нас. Мы должны быть первыми, кто признает это. Просто так оно и есть. Мы даже не были близки к золоту. Это так просто. Мы завоевали серебро и должны быть довольны этим», — сказал Клебо.

Ранее комментатор Eurosport критично высказался о поведении норвежских лыжников во время фотосессии после эстафеты.