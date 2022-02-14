Кершоу о победной для россиян эстафете на ОИ-2022: поведение Клебо неприемлемо

Канадский лыжник Девон Кершоу в подкасте FasterSkier раскритиковал норвежского Лыжника Йоханнеса Клебо за то, что тот не пришел на фотосессию после финиша эстафеты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Кто те спортсмены, которые пролетают мимо журналистов в микст-зоне, когда у них плохой день и они расстроены? Норвежцы. Смотрите, как себя ведет американская звезда горных лыж Микаэла Шиффрин. Она провалила нынешнюю Олимпиаду, но ни от кого не убегает. Я не понимаю, почему норвежская пресса позволяет этим парням так вести себя. То, что Клебо не пришел на фотосессию, — это абсолютно неприемлемо», — сказал Кершоу.

Напомним, победителями эстафеты стали российские лыжники. Сборную России представляли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. На первом этапе Червоткин оторвался от ближайшего преследователя, лыжника из Германии, на 23,5 секунды. На следующих этапах преимущество россиян только росло. Устюгов уходил на заключительный отрезок с отрывом 44,9 секунды. Он финишировал с флагом.

Ранее норвежский лыжник Пол Голберг поделился мыслями о серебре своей команды в эстафете на Олимпиаде в Пекине.