Гимаев высказался о негативных сторонах игры сборной России по хоккею на ОИ-2022

Комментатор Сергей Гимаев-младший поделился мнением об игре сборной России по хоккею на групповом этапе Олимпийских игр — 2022 в Пекине. Его слова передает «Чемпионат».

«Что касается плохих моментов, снова хромала дисциплина – нахватали кучу удалений. Игра в неравных составах была очень плохой. И удаление Воронкова как раз перевернуло ход матча. Понятно, хочется видеть кучу заброшенных шайб. Но на Олимпиаде этого делать не надо – надо медали брать», – сказал Гимаев-младший.

На групповом этапе Россия обыграла Швейцарию (1:0) и Данию (2:0), а также уступила в овертайме Чехии (5:6).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Никита Гусев повторил достижение Евгения Малкина на Олимпийских играх.