Заседание выездной панели CAS по делу Валиевой длится более 4,5 часов

Заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой длится уже более 4,5 часов, передает журналист Василий Конов в своем Telegram.

Генсекретарь CAS Мэтью Риб сообщил, что оно может продлиться всю ночь.

8 февраля Валиева была отстранена, так как проба, которая была взята во время чемпионата России в декабре 2021 года, показала наличие в организме триметазидина. На следующий день российская спортсменка оспорила это решение, протест был удовлетворен.

13 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на приостановку отстранения Валиевой.

Валиева является чемпионкой Европы 2022 года, а на Играх в Пекине россиянка выиграла золото в командных соревнованиях.

Олимпийский турнир в женской одиночном катании начнется 15 февраля.

Ранее в Москве появились баннеры в поддержку фигуристки Валиевой.