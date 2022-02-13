Плющев об 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира: нам будет тяжело с любым соперником

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился ожиданиями от четвертьфинала олимпийского хоккейного турнира, в котором россияне сыграют с победителем пары Дания — Латвия, передает «Чемпионат.com».

«Нам будет тяжело при любом раскладе и сопернике. Все зависит от того, как сыграет наша «креативная пятерка», так называемая. Она вообще еще пока никак не играла», — сказал Плющев.

На групповом этапе Россия обыграла Швейцарию (1:0) и Данию (2:0), а также уступила в овертайме Чехии (5:6).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.