Результаты соревнований Олимпиады 13 февраля

На Олимпийских играх в Пекине 13 февраля разыграли семь комплектов наград в пяти видах спорта.

Олимпийские игры-2022 в Пекине

13 февраля

Медали дня

Горные лыжи

Гигантский слалом

1. Марко Одерматт (Швейцария)

2. Жан Краньец (Словения)

3. Матье Фавр (Франция)

Лыжные гонки

Эстафета, мужчины

1. Россия (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов)

2. Норвегия (Эмиль Иверсен, Пол Гульберг, Ханс Кристер Холунн, Йоханнес Клэбо)

3. Франция (Ришар Жув, Уго Лапалю, Клеман Парисс, Морис Манифика)

Биатлон

Гонка преследования, женщины

1.Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)

2.Эльвира Оберг (Швеция)

3.Тириль Экхофф (Норвегия)

Гонка преследования, мужчины

1. Кентен Фийон-Майе (Франция)

2. Тарьей Бо (Норвегия)

3. Эдуард Латыпов (Россия)

Шорт-трек

Эстафета, женщины

1. Нидерланды

2. Южная Корея

3. Китай

500 м, мужчины

1.Шаоан Лю (Венгрия)

2. Константин Ивлиев (Россия)

3. Стивен Дюбуа (Канада)

Конькобежный спорт

500 м, женщины

1. Эрин Джексон (США)

2. Михо Такаги (Япония)

3. Ангелина Голикова (Россия)

Ранее российский шорт-трекист Константин Ивлиев финишировал вторым на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Пекине.