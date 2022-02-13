В Москве появились баннеры в поддержку фигуристки Валиевой

В Москве появились баннеры в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Камила, мы с тобой» — гласит надпись на баннерах.

8 февраля Валиева была отстранена, так как проба, которая была взята во время чемпионата России в декабре 2021 года, показала наличие в организме триметазидина. На следующий день российская спортсменка оспорила это решение, протест был удовлетворен.

13 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на приостановку отстранения Валиевой.

Валиева является чемпионкой Европы 2022 года, а на Играх в Пекине россиянка выиграла золото в командных соревнованиях.

Олимпийский турнир в женской одиночном катании начнется 15 февраля.

Ранее Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, ответил на вопрос, почему проба фигуристки Камилы Валиевой показала наличие в ее организме вещества триметазидина.