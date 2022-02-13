Определились возможные соперники сборной России по хоккею в 1/4 финала Олимпиады

Сборная России по хоккею сыграет в 1/4 финала Олимпиады с Латвией или Данией, которые проведут матч между собой в квалификационном раунде.

Полная сетка четвертьфиналов:



США – Словакия/Германия

Швеция – Канада/Китай

Финляндия – Чехия/Швейцария

Россия – Дания/Латвия.

Все четвертьфинальные поединки состоятся 16 февраля.

На групповом этапе Россия обыграла Швейцарию (1:0) и Данию (2:0), а также уступила в овертайме Чехии (5:6).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее защитник сборной России Дамир Шарипзянов оценил игру национальной команды в матче против Чехии во время хоккейного олимпийского турнира в Пекине.

«Плохо, что проиграли, но это будет уроком для нас. Такой пинок под зад это перед играми плей-офф», — сказал Шарипзянов.