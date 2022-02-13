Россия занимает седьмое место в медальном зачете Олимпиады после десятого дня соревнований

Россияне занимают седьмое место в медальном зачете после десятого дня соревнований.

13 февраля российские лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов стали первыми в эстафете, Константин Ивлиев стал вторым в шорт-треке на дистанции 500 метров, Сергей Устюгов стал третьем в биатлонном пасьюте, а конькобежка Ангелина Голикова выиграла бронзу на дистанции 500 метров.

В активе россиян четыре золотых, пять серебряных и восемь бронзовых наград. Лидируют в зачете норвежцы (9-5-7), второе место занимает немцы (8-5-1), замыкают тройку представители США (6-5-1).

На Олимпийских играх в столице Китая будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования завершатся 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее призер чемпионатов Европы и мира литовская фигуристка Маргарита Дробязко оценила перспективы российской пары Виктория Синицина/Никита Кацалапов в танцах на льду на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.