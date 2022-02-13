Татьяна Тарасова — Валиевой: нужно выйти на старт и прокатать свою прекрасную программу

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию обратилась к россиянке Камиле Валиевой, передает «Спорт-Экспресс».

«Когда живешь жизнь, многое приходится не помнить специально. Нужно выйти на старт и помнить только то, что нужно сделать эти элементы. И прокатать свою прекрасную программу», — сказала Тарасова.

8 февраля Валиева была отстранена, так как проба, которая была взята во время чемпионата России в декабре 2021 года, показала наличие в организме триметазидина. На следующий день российская спортсменка оспорила это решение, протест был удовлетворен.

13 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на приостановку отстранения Валиевой.

На Олимпиаде-2022 Валиева уже стала чемпионкой в составе сборной России в командном турнире. Также она является действующей чемпионкой мира.

Турнир у женщин-одиночниц стартует на Олимпиаде в Пекине 15 февраля.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что она хотела бы получить в качестве подарка на свое 75-летие.