Фигуристка Валиева по видеосвязи даст показания на слушании CAS

Российская фигуристка Камила Валиева по видеосвязи даст показания на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS), передает AP.

Отмечается, что заседание пройдет в закрытом формате в конференц-зале пекинского отеля. Валиевой будет предоставлен русский переводчик. Оглашение вердикта суда ожидается 14 февраля.

8 февраля Валиева была отстранена, так как проба, которая была взята во время чемпионата России в декабре 2021 года, показала наличие в организме триметазидина. На следующий день российская спортсменка оспорила это решение, протест был удовлетворен.

13 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на приостановку отстранения Валиевой.

На Олимпиаде-2022 Валиева уже стала чемпионкой в составе сборной России в командном турнире. Также она является действующей чемпионкой мира.

Девушки выступят с короткой программой на Олимпийских играх в Пекине 15 февраля.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) готов оказать Валиевой психологическую помощь.