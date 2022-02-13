Российский биатлонист завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на ОИ

Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов стал третьим в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине. Он уступил французу Фийону Кентену Майе, победившему в этом заезде, 35,3 секунды. Второе место досталось норвежцу Тарьей Бё.

Латыпов уходил на дистанцию 11-м, с отставанием более минуты. Другие россияне, Максим Цветков, Александр Логинов и Даниил Серохвостов финишировали 17-м, 27-м и 39-м соответственно.

Это вторая медаль для Латыпова и всей сборной России по биатлону на этой Олимпиаде. Спортсмены завоевали бронзовую награду в смешанной эстафете. В составе сборной России выступали Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Два раза Максим Цветков останавливался в шаге от медали: в спринте и в индивидуальной гонке.

В женской гонке преследования российские биатлонистки финишировали за пределами первой десятки.

Таким образом у сборной России стало 15 наград на этих Олимпийских играх: четыре золота, четыре серебра и семь бронзовых наград.

Ранее вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов рассказал, когда организация будет разбираться в причинах неудовлетворительного выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине.