В СБР прокомментировали неудачное выступление биатлонисток на ОИ

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов рассказал, когда организация будет разбираться в причинах неудовлетворительного выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине.

«Опять у нас не получилось. Все причины надо разбирать после Олимпиады. Пока процесс идет, еще рано говорить о причинах. Пока мы выступаем так, как выступали на Кубке мира по сезону. Лучше не удается, хотя Кристине в предыдущих гонках где-то удавалось показывать результаты выше, чем на этапах», — передает слова Нуждова «Чемпионат».

Сегодня в гонке преследования ни одна из россиянок не смогла попасть даже в первую десятку. Ульяна Нигматуллина финишировала 11-й, Ирина Казакевич — 23-й, Кристина Резцова — 26-й, а Светлана Миронова — 41-й.

Победу в гонке одержала норвежка Марте Рёйселанд, второй стала представительница Швеции Эльвира Эберг, тройку замкнула Тириль Экхофф.

Всего у российских биатлонистов на Олимпийских играх в Пекине пока одна медаль. Спортсмены завоевали бронзу в смешанной эстафете.

Всего в биатлоне на Играх будет разыграно 11 медалей.

Ранее Анфиса Резцова назвала трагедией выступление своей дочери в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.