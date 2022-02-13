Тренер сборной России по лыжным гонкам: мы особо и не напрягались

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу россиян в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

«Почему не пытался что-то сделать Клебо? Может, он реально смотрел на свое состояние, думал, что может сделать в такой ситуации. Меня это не волнует. Было два варианта состава, но споров не было особо, просто они были равнозначные. Наступило время расслабиться? Мы особо и не напрягались. Надеюсь, эти ребята пришли надолго», — передает слова Бородавко «Матч ТВ».

Сегодня российские лыжники с отрывом более минуты стали олимпийскими чемпионами в эстафете. Вторыми к финишу пришли спортсмены из Норвегии, тройку замкнули французы.

Сборную России представляли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Последний уходил на заключительный отрезок с отрывом 44,9 секунды. В итоге он финишировал с флагом.

Напомним, что вчера российские лыжницы также стали первыми в эстафетной гонке. Всего у лыжников семь завоеванных медалей на Играх-2022.

Ранее Александр Тихонов заявил, что уже после первого этапа не сомневался в победе российских лыжников в эстафете на Олимпиаде в Пекине.