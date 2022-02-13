Чемпион ОИ Легков: норвежцев нет, есть только Россия

Олимпийский чемпион Александр Легков эмоционально отреагировал на победу российских лыжников в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Все провели этап идеально. Голоса нет, эмоций нет. Я счастлив! Окончательно лучшие в мире, теперь никто не подвергнет это сомнению. 40 лет не было золотого дубля. Мы переживали, что есть норвежцы, но ребята доказали, что нет норвежцев. Есть только Россия!» — передает слова Легкова «Чемпионат».

Сегодня российские лыжники с отрывом более минуты стали олимпийскими чемпионами в эстафете. Вторыми стали спортсмены из Норвегии, тройку замкнули французы.

Сборную России представляли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. На первом этапе Червоткин оторвался от ближайшего преследователя, лыжника из Германии, на 23,5 секунды. На следующих этапах преимущество россиян только росло. Устюгов уходил на заключительный отрезок с отрывом 44,9 секунды. Он финишировал с флагом.

Напомним, что вчера российские лыжницы также стали первыми в эстафетной гонке. Всего у лыжников семь завоеванных медалей на Играх-2022.

Ранее сообщалось, что сборная России поднялась на одну строчку в медальном зачете Олимпийских игр.