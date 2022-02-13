Российские лыжники стали первыми в эстафете на ОИ

Лыжники сборной России одержали победу в эстафетной гонке на Олимпийских играх в Пекине. Россияне опередили занявших второе место спортсменов из Норвегии на 1 минуту и 7 секунд. Третьими стали французские лыжники.

Сборную России представляли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. На первом этапе Червоткин оторвался от ближайшего преследователя, лыжника из Германии, на 23,5 секунды. На следующих этапах преимущество россиян только росло. Устюгов уходил на заключительный отрезок с отрывом 44,9 секунды. Он финишировал с флагом.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этой гонки.

Для российских лыжников это седьмая медаль на Олимпийских играх в Пекине: Александр Большунов стал первым в скиатлоне и вторым – в гонке с раздельным стартом. Денис Спицов и Наталья Непряева завоевали серебряные награды в скиатлоне. Александр Терентьев принес России бронзу в спринте свободным стилем, а женская сборная стала победителем в эстафетной гонке.

Всего в копилке сборной России теперь стало 14 медалей: четыре золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых наград.

Ранее бывший норвежский лыжник Петтер Нортуг заявил, что серебро норвежцев в эстафете может привести к скандалу.