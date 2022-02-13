Норвежская лыжница заявила, что ее хотят уничтожить

Лыжница сборной Норвегии Тереза Йохауг рассказала об инциденте, произошедшем с ней во время женской эстафеты на Олимпийских играх в Пекине.

«Матинтало наезжала на мои лыжи. Не один раз, а несколько. У нас не было причин вставать друг другу на лыжи. В этом не было никакой нужды. Судя по всему, есть люди, которые хотят меня уничтожить. Думаю, мне все-таки удалось выжать максимум на своем этапе», — передает слова Йохауг Expressen.

В эстафетной гонке победу одержали российские лыжницы (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова). Россиянки опередили своих ближайших конкурентов, сборную Германии, на 18,2 секунды. Бронзовая медаль досталась Швеции. Норвежские лыжницы заняли пятое место.

Следующая гонка у женщин, командный спринт классическим стилем, состоится 16 февраля.

На данный момент в медальном зачете лидирует сборная Германии. У нее восемь золотых, пять серебряных и одна бронзовая медали. На втором месте Норвегия (8-3-6), тройку замыкают США (5-5-1).

Сегодня лыжники проведут свою эстафетную гонку на Играх в Пекине.

Ранее бывший норвежский лыжник Петтер Нортуг заявил, что серебро норвежцев в эстафете может привести к скандалу.