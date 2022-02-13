Хоккеист сборной России об игре с чехами: пинок под зад

Защитник сборной России Дамир Шарипзянов оценил игру национальной команды в матче против Чехии во время хоккейного олимпийского турнира в Пекине.

«Имела игра турнирное значение или нет, мы хотели победить. Тем более чехов. Хотели победить и набраться уверенности перед плей-офф. Не очень хорошо, что пропустили так много голов. Не люблю, когда много пропускаем. Плохо, что проиграли, но это будет уроком для нас. Такой пинок под зад это перед играми плей-офф», — передает слова Шарипзянова «РИА Новости».

Напомним, что сборная России уступила Чехии в овертайме в третьем матче группового олимпийского турнира (5:6). У сборной России заброшенные шайбы на счету Владимира Ткачева, Никиты Нестерова, Кирилла Семенова, Арсения Грицюка и Андрея Чибисова.

Несмотря на это поражение, россияне вышли в плей-офф турнира с первого места в группе B, набрав семь очков, что гарантировало им прямую путевку в четвертьфинал. Чехия заняла третье место (четыре очка), и будет играть в 1/8 финала.

Сборная России является действующим чемпионом Олимпийских игр.

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