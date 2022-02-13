СМИ: WADA планирует провести расследование в отношении окружения Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) планирует провести расследование в отношении окружения Камилы Валиевой, допинг-проба которой показала положительный результат. Об этом сообщает Reuters.

8 февраля Валиева была отстранена, так как проба, которая была взята во время чемпионата России в декабре 2021 года, показала наличие в организме триметазидина. На следующий день российская спортсменка оспорила это решение, протест был удовлетворен.

13 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на приостановку отстранения Валиевой.

На Олимпиаде-2022 Валиева уже стала чемпионкой в составе сборной России в командном турнире. Также она является действующей чемпионкой мира.

Российские фигуристки выступят с короткой программой на Олимпийских играх в Пекине 15 февраля. Валиева выйдет на лед под 26-м номером, Александра Трусова выступит под 28-м номером, а Анне Щербаковой выпал 29-й номер.

Всего в фигурном катании будет разыграно пять комплектов медалей.

Ранее Евгений Плющенко заявил о поддержке фигуристки Камилы Валиевой и ее тренерского штаба.