Плющенко выразил поддержку Валиевой и ее тренерскому штабу

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Instagram заявил о поддержке фигуристки Камилы Валиевой и ее тренерского штаба.

«Верим, что эти Олимпийские игры принесут ей только радость побед и исполнения ее мечты! Мы хотим продолжать радоваться, восхищаться и вдохновляться ее катанием! Хочу послать Камиле и ее тренерскому штабу лучи поддержки от всей нашей команды и спортсменов», — написал Плющенко.

11 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на приостановку отстранения Валиевой, допинг-проба которой дала положительный результат.

Ожидается, что решение CAS по делу Валиевой будет доведено до сведения сторон во второй половине дня в понедельник, 14 февраля.

На Играх-2022 Валиева уже стала чемпионкой в составе сборной России в командном турнире.

Девушки выступят с короткой программой на Олимпийских играх в Пекине 15 февраля. Валиева выйдет на лед под 26-м номером, Александра Трусова выступит под 28-м номером, а Анне Щербаковой выпал 29-й номер.

Ранее в МОК заявили, что готовы оказать Валиевой психологическую помощь в случае необходимости.