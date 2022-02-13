Чемпион ОИ считает, что серебро норвежцев в эстафете может привести к скандалу

Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг рассказал, что серебро норвежцев в эстафете станет скандалом.

«На мужскую сборную Норвегии оказывается большое давление. Только золото является достаточно хорошим результатом. Мне доводилось брать серебро. Это поражение и разочарование. Нужно золото, и устроит только оно. Серебро – это скандал. Это не то, чего мы хотим, и с этим давлением приходится справляться в норвежской команде», — передает слова Нортуга TV2.

Сегодня мужчины в 10.00 по московскому времени выйдут на старт эстафеты. Сборную России будут представлять Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. У норвежцев побегут Эмиль Иверсен, Пол Голберг, Ханс-Кристер Холунд и Йоханнес Клебо.

Вчера российские лыжницы стали победителями в эстафете. Это первая золотая медаль россиянок в этом виде программы с 2006 года.

Теперь в активе российских лыжников уже шесть медалей на Олимпиаде в Пекине.

Всего в лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов медалей. Олимпиада завершится 20 февраля.

Ранее канадский лыжник Девон Кершоу заявил, что в России очень политизированная система отбора лыжников на гонки.